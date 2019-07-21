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    مقتل 3 دواعش وتدمير 20 مضافة غربي العراق

    08:44 م الأحد 21 يوليو 2019
    مقتل 3 دواعش وتدمير 20 مضافة غربي العراق

    الجيش العراقي

    الموصل (العراق) - (د ب أ):

    أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش وتدمير 20 مضافة غربي الموصل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة بغداد.

    وذكرت قيادة العمليات في بيان أن "عملية إرادة التي استهدفت تعقب فلول داعش في الجزيرة الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار غرب العراق أسفرت عن قتل ثلاثة عناصر من داعش وتدمير 20 مضافة تحتوي على مواد غذائية، أجهزة اتصال، معدات عسكرية ، أغنام ، أجهزة تشويش وشبكات الاتصال، هويات مزورة، وثائق، أحزمة ناسفة، وعبوات ناسفة".

    واضاف البيان "تم تفكيك عجلتين مفخختين والاستيلاء على عجلتين كانتا موجودتين في المضافات، فضلا عن تدمير عجلة مفخخة حاولت إعاقة تقدم قواتنا من قبل طيران الجيش وتدمير أخرى بواسطة قواتنا".

    وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، على الرغم من إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.

    الجيش العراقي الموصل تنظيم داعش بغداد

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