إيران: العلاقات مع حماس هامة وتنمو

طهران - (د ب ا):

وصف رئيس المجلس الأستراتيجي للعلاقات الخارجية في أيران "كمال خرازي" العلاقات بين بلاده وحركة حماس بانها مهمة وآخذة بالتنامي.

جاء هذا في تصريح لخرازي اليوم الاحد على هامش لقائه مع مساعد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس "صالح العاروري" والوفد المرافق له الذي يزور ايران، بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

وقال خرازي أنه تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا والمشاكل في القدس الشريف وقطاع غزة.

وأكد خرازي، "الامريكيون كشفوا عن اوراقهم اليوم وباتوا ينفّذون سياساتهم المساندة للكيان الصهيوني دون اي غطاء، وذلك خلافا لما كانوا عليه سابقا".

من جانبه، قال العاروري إن إيران أظهرت مواقفها في حماية الشعب الفلسطيني على الصعيد الاقليمي والاوساط الدولية ايضا.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية قد صرح أمس السبت أن حماس تتطلع لتحقيق نتائج مهمة من وراء زيارة وفدها إلى طهران.