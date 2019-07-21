الخطوط الجوية الفرنسية: رحلاتنا إلى القاهرة مستمرة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" استمرار رحلاتها الجوية إلى مصر، وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) ولوفتهانزا تعليق رحلاتهما للقاهرة.

وقال المتحدث باسم إير فرانس، في بيان مكتوب أُرسل إلى رويترز: "بالتنسيق بين السلطات المصرية والفرنسية، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة".

واستأنفت شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" رحلاتها إلى القاهرة، الأحد، بعد توقف مؤقت دام يومًا واحدًا، رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى مصر لمدة أسبوع "كإجراء احترازي".

وأخطرت الشركة البريطانية جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع. ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء قرارها.

وقالت في بيان: "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم، وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم". وبعدها أعلنت لوفتهانزا إلغاء الرحلات من مدينتيّ ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، على أن تستأنفها اليوم الأحد.

بدوره، قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، في بيان أمس السبت، إن السفارة البريطانية أكّدت أن "هذا القرار ليس صادرًا عن وزارتيّ النقل أو الخارجية في بريطانيا"، موضحًا أنه يجري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

وقامت وزارة الطيران المدني بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية اعتبارًا من اليوم الأحد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.