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​​مقتل 24 وإصابة 17 مسلحًا من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

08:55 ص السبت 20 يوليو 2019
​​مقتل 24 وإصابة 17 مسلحًا من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

الجيش الافغاني

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 24 مسلحًا وإصابة 17 آخرين، خلال عملية قصف مدفعي استهدفت مسلحي حركة طالبان في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.

وقال الجيش الأفغاني في بيان - نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت - إنه تم استهداف المسلحين في مقاطعة خاس أروزان باستخدام المدفعية الموجهة.

وأضاف البيان أن عملية القصف المدفعي أسفرت أيضا عن تدمير أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة المسلحين.​

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