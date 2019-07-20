مقتل 24 وإصابة 17 مسلحًا من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان
كابول - (أ ش أ):
أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 24 مسلحًا وإصابة 17 آخرين، خلال عملية قصف مدفعي استهدفت مسلحي حركة طالبان في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.
وقال الجيش الأفغاني في بيان - نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت - إنه تم استهداف المسلحين في مقاطعة خاس أروزان باستخدام المدفعية الموجهة.
وأضاف البيان أن عملية القصف المدفعي أسفرت أيضا عن تدمير أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة المسلحين.
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