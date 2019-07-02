مقتل شخص وإصابة 16 جراء حريق بناقلة نفط غربي تركيا

إسطنبول - (د ب أ):

لقي شخص حتفه، وأصيب 16 آخرون جراء حريق شب بعد وقوع انفجار بناقلة نفط أثناء رسوها بأحد الموانئ في ولاية إزمير غربي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصادر أمنية أن حريقا شب في ساعة متأخرة من مساء أمس، لأسباب غير معلومة، بسفينة كانت ترسو في ميناء "بتكيم" في قضاء "علي آغا" بولاية إزمير.

وأسفر الحريق في البداية عن إصابة 15 بحارا إيطاليا ورومانيا واحدا، بالإضافة إلى عامل تركي، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ ليلقى أحد البحارة الإيطاليين بعد ذلك حتفه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتمكنت الفرق المعنية من السيطرة على الحريق. وبدأت السلطات تحقيقا حول ملابسات الحادث.