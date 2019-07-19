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    عقب حملة أمنية ضد إسلاميين متطرفين.. السلطات الألمانية تطلق سراح أحد المشتبه بهم

    09:20 ص الجمعة 19 يوليو 2019
    عقب حملة أمنية ضد إسلاميين متطرفين.. السلطات الألمانية تطلق سراح أحد المشتبه بهم

    الشرطة الألمانية

    كولونيا - (د ب أ):

    عقب اعتقال أربعة إسلاميين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، أطلقت السلطات الألمانية سراح أحد المشتبه بهم، حسبما أكد متحدث باسم شرطة مدينة كولونيا اليوم الجمعة.

    وكان أحد القضاة قد أمر بإيداع اثنين تصنفهما السلطات على أنهما خطيرين أمنيا وشخصين آخرين من محيطهما بالحبس المطول. وبحسب قانون الشرطة الجديد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يمكن أن تصل مدة الحبس المطول إلى أسبوعين.

    وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه به المفرج عنه ليس خطيرا أمنيا.

    وكانت الشرطة شنت حملة مداهمات وتفتيش في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس في مدينتي كولونيا ودورن، لاستهداف إسلاميين خطيرين أمنيا.

    وتأتي الحملة على خلفية تلقي سلطات الأمن معلومات بشأن تخطيط المشتبه بهم لهجمات محتملة.

    وذكرت مصادر من الشرطة أن هناك دلائل أيضا على وجود اتصالات بين المشتبه بهم وأوساط سلفيين في برلين.

    السلطات الألمانية عملية اعتقال الإرهاب كولونيا ألمانيا

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