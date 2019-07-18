بوتين يلتقي نظيره البيلاروسي لوكاشينكو "أقرب حلفائه"

موسكو - (د ب أ):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالروابط التي تجمع بلاده ببيلاروس المجاورة في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرج اليوم الخميس.

وقال بوتين في بداية الاجتماع "بيلاروس هي أقرب شريك لنا وحليفنا الاستراتيجي. نحن نتعاون في كل مجال".

وتستعد الدولتان التابعتان للاتحاد السوفيتي السابق للاحتفال بالذكرى العشرين لتكاملهما الوثيق كـ "دولة اتحاد" في وقت لاحق من العام الجاري.

وأعرب لوكاشينكو، الذي يقود بيلاروس منذ ربع قرن، عن ثقته في أن البلدين يمكن أن يتغلبا على أي خلافات قبل حلول الذكرى السنوية للتكامل في الثامن من ديسمبر.

وأوضح لوكاشينكو في نص رسمي "أؤيد اقتراح حكومتينا بضرورة حل جميع المشكلات قبل الذكرى العشرين لمعاهدة اتحادنا. هناك متسع من الوقت".

وكانت إحدى القضايا في السنوات الأخيرة هي فرض قيود على واردات منتجات الألبان البيلاروسية، حيث زعمت السلطات الروسية أن المنتجات لا تفي بمعايير الجودة.

وتعد الزراعة واحدة من الصناعات الرئيسية في بيلاروس، التي تعتبر واحدة من أفقر الدول في أوروبا.

وقال بوتين: "إن تجارتنا تنمو باستمرار"، مشيرا إلى أن روسيا هي أكبر مستثمر في اقتصاد بيلاروس.