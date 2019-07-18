الكرملين: بوتين وماكرون بحثا هاتفيا قضايا "النووي الإيراني" وسوريا وأوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أفاد الكرملين اليوم الخميس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، عددا من الملفات منها الملف النووي الإيراني والشأنين السوري والأوكراني.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الكرملين القول، في بيان، إن بوتين وماكرون ناقشا تطورات الأوضاع منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار الكرملين إلى أن "الجانبين أكدا أن خطة العمل المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) هي عامل مهم في ضمان الأمن في الشرق الأوسط، والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي".

وأضاف الكرملين، في البيان :"جرت الإشارة (خلال الاتصال) إلى جدوى توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال الكرملين إن الجانبين "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سورية، وتم التأكيد على الأهمية الأساسية لتحقيق تسوية سياسية، والتغلب على عواقب النزاع المسلح".

وفي شأن أوكرانيا، قال الكرملين إنه "تم النظر في آفاق حل النزاع الأوكراني الداخلي. وتم الإعراب عن الاستعداد لتكثيف العمل المشترك في هذا المجال، بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي".