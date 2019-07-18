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    روسيا تنفي صحة أنباء عن وجود قوات لها على الأرض في سوريا

    03:52 م الخميس 18 يوليه 2019
    روسيا تنفي صحة أنباء عن وجود قوات لها على الأرض في سوريا

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو- (د ب أ):

    نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس صحة أنباء عن وجود قوات لها تقاتل إلى جانب القوات الحكومية على الأرض في سوريا.

    ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول، في بيان، :"لم يكن هناك وجود لقوات برية في سوريا، ولا توجد في الوقت الحالي".

    وأوضحت الوزارة أن هناك قوات من الشرطة العسكرية تقوم بدوريات في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي سورية قرب الحدود مع تركيا، وفقا للاتفاق مع تركيا.

    تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الداعم الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد. وإدلب هي آخر معقل للمسلحين في سوريا.

    كان متحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" قال إن قوات روسية خاصة تقاتل بقوة إلى جانب القوات النظامية السورية في إدلب.

    وزارة الدفاع الروسية موسكو روسيا سوريا

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