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    الشرطة الكندية ترجّح مقتل 4 أمريكيين في تحطم طائرة عائمة شرقي البلاد

    11:45 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    الشرطة الكندية ترجّح مقتل 4 أمريكيين في تحطم طائرة عائمة شرقي البلاد

    الشرطة الكندية

    أوتاوا - (أ ش أ)

    رجحت الشرطة الكندية، اليوم/الأربعاء/، احتمال وفاة أربعة أمريكيين كانوا على متن طائرة عائمة تحطمت في بحيرة بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور شرقي البلاد.

    وأوضحت الشرطة الكندية، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن عملية البحث عن المفقودين الأمريكيين الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة تحولت لعملية استعادة للجثث.

    ونقلت يورونيوز عن رئيس شركة الخطوط الجوية "آير ساجني"، جان تريمبلاي، قوله إنه من المتوقع العثور على الأشخاص الأربعة الباقين في حطام الطائرة الغارق، مضيفًا أن "الأمل في عثورنا على الأشخاص المفقودين أحياء ضعيف جدًا".

    وتم العثور على الطائرة أمس الثلاثاء محطمة على مقربة من بحيرة ميستاستين في لابرادور الكندية وتم التأكد من مقتل 3 أشخاص من إجمالي 7 كانوا على متنها.

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