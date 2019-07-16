استشهاد أسير فلسطيني في العزل الانفرادي بسجن الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- أ ش أ:

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير نصار طقاطقة في العشرينات من العمر، في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الإسرائيلي في منطقة الرملة بأراضي عام 1948.

وأوضح أبو بكر في تصريح له اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في "نيتسان"، واستشهد هناك.

في سياق آخر، وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، استشهد الطفل الفلسطيني طارق ذبانية (٧ سنوات) من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته البليغة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الطفل كان يقود دراجة هوائية بأحد الشوارع بالقرب مستوطنة " ادوره" غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية حيث أعلن عن استشهاده ليلة أمس الاثنين.

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