مصر تدين الهجوم على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، ما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصًا وإصابة 56 آخرين.

وأعربت مصر فى بيان وزارة الخارجية عن خالص التعازي للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في تلك المحنة.

كما أكد البيان على استمرار الدعم المصري للحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.