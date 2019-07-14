فيديو وصور| رجل طائر واستعراض روبوتات.. كيف احتفلت فرنسا بعيدها الوطني؟

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كتبت – إيمان محمود:

تحت شعار "التعاون العسكري الأوروبي"، أحيت العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الأحد، ذكرى العيد الوطني للبلاد، الذي يوافق 14 يوليو من كل عام، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و11 زعيمًا أوروبيًا؛ بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبالإضافة إلى المستشارة الألمانية، تشمل لائحة المدعوين الأوروبيين الـ11 إلى الاحتفال، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

بدأ الاحتفال بعرض جوي شاركت فيه طائرة نقل ألمانية "إيه-400 إم" وأخرى إسبانية "سي 130". ومن بين المروحيات التي تختتم العرض، مروحيتان بريطانيتان شاينوك.

وفي الإجمالي، يشارك نحو 4300 عسكري، 196 آلية عسكرية و237 حصان، و69 طائرة و39 مروحية في العرض العسكري الذي بدأ عند العاشرة صباحا بتوقيت باريس. وأعلن الرئيس ماكرون بداية العرض حين صعد إلى المنصة الرئيسية على متن عربة عسكرية مفتوحة برفقة رئيس الأركان.

وبحسب البرنامج المُقرر لليوم، تتم دعوة القادة الأوروبيين إلى مائدة غداء في قصر الإليزيه بعد العرض العسكري التقليدي.

وتغيب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن الاحتفال على أن يمثّلها نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينجتون.

في افتتاح العرض، عرضت روبوتات وطائرات بدون طيار تستخدم من قبل الجيوش في ساحة الكونكورد، قبل أن تخلي المكان لإنجاز آخر هو منصة للطيران (فلايبورد اير) تعمل بخمسة محركات نفاثة واخترعها الفرنسي فرانكي زاباتا.

وقام زاباتا شخصيا بقيادة واحدة من هذه المنصات الطائرة على ارتفاع عشرات الأمتار عن سطح الأرض، بحسب "فرانس 24".

من جهة أخرى، تم عرض بعض المعدات الجديدة المقررة في إطار "قانون البرنامج العسكري 2019-2025" الذي ينص على زيادة ميزانيات الجيش الفرنسي.

من هذه المعدات المدرعة "غريفون" التي تلقى سلاح البر عددا منها أو طائرة التزويد بالوقود في الجو "فينيكس" التي ستحل مكان طائرات "سي 135".

ويختتم العرض العسكري هذا العام بمرور جرحى من الجيوش الفرنسية المنتشرة في العديد من مناطق العمليات الخارجية من الشرق الأوسط حتى دول الساحل.