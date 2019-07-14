ترامب: نسبة تأييدي داخل الحزب الجمهوري هي الأعلى على الإطلاق بـ94%

واشنطن- أ ش أ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن نسبة تأييده داخل الحزب الجمهوري بلغت 94%، مؤكدا أنها الأعلى بين نسب تأييد جميع من سبقوه في منصبه من الحزب الجمهوري.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوبنات القصيرة "تويتر" ، "نسبة تأييد 94% في الحزب الجمهوري، النسبة الأعلى في جميع الأوقات، الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريجان كان 87% ، شكرا لكم".

لكن الرئيس الأمريكي لم يشر إلى أية تقارير أو إحصاءات تثبت هذه الأرقام ، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن ذلك الأمر، إذ أدلى بتصريح مشابه خلال زيارته لبريطانيا، الشهر الماضي، وأعطى النسبة نفسها دون تقديم أدلة أيضا، ونفت صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك صحة ما ذكره ترامب، واعتبرتها "غير منطقية إلى حد بعيد".