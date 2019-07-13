القبض على اثنين من حراس جوايدو الشخصيين

كاراكاس - (د ب أ):

ألقت سلطات الأمن في فنزويلا القبض على اثنين من الحراس الشخصيين لخوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واتهم جوايدو اليوم السبت على موقع تويتر حكومة الرئيس نيكولاس مادور باختطاف حارسيه.

وقال جورج روجريجيز وزير الإعلام بحكومة مادورو إن الحارسين كانا متورطين في بيع السلاح بصورة غير شرعية.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي إنهما حاولا بيع بنادق سرقت خلال التمرد الذي وقع يوم الثلاثين من أبريل الماضي.

ويخوض كل من جوايدو ومادورو منذ يناير الماضي صراعا مريرا على السلطة داخل فنزويلا التي تعاني فقرا شديدا.

وتقول مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه في تقرير لها إن حكومة مادورو مسؤولة عن القبض على الحارسين بصورة متعسفة وتعذيب المعارضين.

غادر ملايين الفنزويليين البلاد إلى الخارج.