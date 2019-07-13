مقتل 5 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية في بنجلاديش

داكا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من بنجلاديش ما دفع السلطات إلى إجلاء المئات من السكان إلى أماكن إيواء .

وقالت بالينور بيجوم، المسؤولة عن إدارة الكوارث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة رانجاماتي بجنوب شرق البلاد بعدما طُمر منزلهما تحت كمية هائلة من الطين الذي اندفع من تل مجاور جراء الأمطار الغزيرة في الأيام الماضية.

وأضافت أنه جرى انتشال جثة رجل من نهر بعدما فُقد شخصان في سيل وقع بتلال باندربان، بينما لقي شخصان آخران حتفهما خلال ضربات رعد في مقاطعة سونامجانج بشمال شرق البلاد.

وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين في مدينة شاتوجرام الساحلية بعدما حوصرا داخل منزل كان قد طُمر أيضا جراء الانهيارات الطينية الناتجة عن الأمطار.

ودفعت الفيضانات في مناطق شاسعة من المقاطعات الجبلية خاجراتشاري ورانجاماتي وبانداربان الواقعة بجنوب شرق البلاد، الكثير من السكان إلى الهرع إلى مراكز إيواء.

وقالت رئيسة الوزراء شيخة حسينة إن حكومتها اتخذت كافة الاستعدادات للتعامل مع الفيضانات.

وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص في مقاطعة رانجاماتي وحدها، بحسب بيجوم، مضيفة أن عمال الإنقاذ يعملون بكد لإحضار الأشخاص المتضررين من الفيضانات من التلال النائية في باندربان إلى 131 مركز إيواء تديرها البلاد.

وتشهد أجزاء من بنجلاديش هطول أمطار غزيرة جراء الرياح الموسمية النشطة منذ يوم الاثنين، عندما لقي شخصان حتفهما في انهيارات أرضية في رانجاماتي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بنجلاديش هطول أمطار غزيرة خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة ومن المتوقع أن تنتهي بحلول صباح غد الأحد.

وحذرت الهيئة من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية وطالبت السكان بالانتقال إلى أماكن آمنة.

جدير بالذكر أن حالات الوفاة جراء الانهيارات الطينية شائعة في بنجلاديش خلال موسم الرياح. ولقي أكثر من 150 شخصا حتفهم في سلسلة من الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار في مقاطعات شيتاجونج ورانجاماتي وباندربان الجبلية في يونيو 2017.

وفي السياق ذاته، عُزل عدة آلاف من السكان في الأجزاء الشمالية من البلاد حيث ارتفعت مناسيب المياه الرئيسية لمستويات مرتفعة بشكل خطير، جراء هطول الأمطار الغزيرة في الولايات الهندية آسام وميجالايا والبنغال الغربية.

وحذر مركز التنبؤ والتحذير من الفيضانات في بنجلاديش من أن مستوى المياه قد يستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى في الوقت الحاضر.