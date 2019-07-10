الظواهري يدعو إلى شن هجمات ضد القوات الهندية في كشمير

إسلام أباد - (د ب أ):

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري المتشددين المسلحين الإسلاميين إلى تكثيف الهجمات ضد القوات الهندية في إقليم كشمير الواقع بمنطقة الهيمالايا، وذلك في مقطع فيديو حديث.

ودعا الظواهري في مقطع الفيديو الذي استمر ثماني دقائق، والذي نشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء من جانب الجناح الإعلامي للقاعدة الذى يعرف باسم "السحاب"، إلى "ضربات لا هوادة فيها على الجيش الهندي والحكومة الهندية من أجل تحطيم الاقتصاد".

وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المسلحتان نوويا، ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947 . وكانت اثنتان من هذه الحروب بسبب كشمير، وهو إقليم مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع لسيطرة باكستان والآخر لسيطرة الهند .

وتم نشر رسالة الظواهري، التي تحمل عنوان "لا تنسوا كشمير"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفقا لمدونة "Long War Journal" التي تقدم تقارير عن أنشطة الجماعات المسلحة.

وأكدت منظمة "SITE Intel Group" أيضا نشر الرسالة، وكتبت في تغريدة على تويتر أن الظواهري وصف العلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان بأنها "تحالف اللصوص".

كما حث الظواهري الجماعات المسلحة على عدم التأثر بأجهزة الاستخبارات الباكستانية.

ويعتقد أن زعيم القاعدة المسن يختبئ في المناطق القبلية الباكستانية بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وتم اختيار الظواهري، وهو جراح مصري تحول إلى إرهابي، زعيما للقاعدة في عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على يد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.

وفي عام 2014، أنشأ الظواهري ذراعا محلية للتنظيم أطلق عليها "تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية".

وحاولت هذه الذراع السيطرة على غواصة نووية باكستانية في بحر العرب لمهاجمة الهند في العام نفسه، لكن تم إحباط المحاولة.