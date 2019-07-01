ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية في محيط دمشق لـ15

القاهرة - مصراوي:

تسببت الضربات الإسرائيلية على سوريا ليل الأحد بمقتل 15 شخصاً، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الإثنين.

وأحصى المرصد مقتل "تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط)، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق". ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجاً عن "القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات".

فيما أفاد إعلام النظام السوري بمقتل أربعة مدنيين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق، مؤكدا أن دفاعاته الجوية أحبطت هجمات صاروخية استهدفت أطراف العاصمة دمشق ومدينة حمص، وأنها أسقطت عددا منها.

وبحسب وكالة "سانا"، فإن دفاعات النظام الجوية تصدت لصواريخ في ريف دمشق وحمص، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق وحمص.

وقال مراسل "الحدث" إن طائرات إسرائيلية حلقت في سماء البقاع اللبناني نفذت الهجوم الذي استهدف مستودعات أسلحة لحزب الله في منطقة المزة والكسوة وجمراية، كما استهدف القصف الإسرائيلي مواقع في ريف حمص.