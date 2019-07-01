فنزويلا تؤكد وفاة ضابط قالت زوجته إنه تعرض للتعذيب

القاهرة- (مصراوي):

أكدت وزارة الدفاع في فنزويلا وفاة ضابط بالجيش قال زعماء المعارضة وأفراد في أسرته إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله لمزاعم تورطه في محاولة انقلاب ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب "سكاي نيوز".

وجاءت وفاة ضابط البحرية الكابتن رافايل أكوستا في أعقاب زيارة لميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوقية، بدء من عمليات القتل خارج إطار القضاء وانتهاء بحالات الاختفاء القسري.

وقال مادورو الأسبوع الماضي إن ضباطًا بالجيش، بدعم من ساسة معارضين وزعماء سياسيين أجانب، تآمروا للإطاحة بحكومته.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس الأحد، إن أكوستا نُقل لمقر محكمة عسكرية في 28 يونيو، لكن بدا عليه الإعياء قبل بدء الجلسة، ما دفع القاضي لإصدار قرار بنقله إلى مستشفى عسكري.

وأضاف البيان: "توفى رغم توفير الرعاية الطبية اللازمة له".

وقالت واليسكا بيريز زوجة أكوستا في مقابلة مع تلفزيون في ميامي إن زوجها كان واعيًا بالكاد أثناء جلسة محاكمته يوم الجمعة بسبب تعرضه للضرب والتعذيب. وأضافت أنه نقل بعدها إلى مركز طبي يتبع الجيش الفنزويلي.

وتابعت في مقابلة مع (إي.في.تي.في ميامي)، أذيعت عبر موقع "انستجرام": "عذبوه كثيرًا حتى قتلوه". وأضافت أن السلطات اعتقلت زوجها في 21 يونيو.

وأصدرت وزارة الإعلام ومكتب المدعي العام في ساعة متأخرة من مساء السبت بيانين عن وفاة أكوستا، لكن لم يوضح أي منهما سبب الوفاة.

وبحسب وكالة "رويترز" لم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية حتى الآن على سؤال عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان أكوستا تعرض للتعذيب.​