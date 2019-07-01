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ردا على مليونية الأحد.. المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن

04:10 ص الإثنين 01 يوليو 2019
ردا على مليونية الأحد.. المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن

الاحتجاجات في السودان

الخرطوم- (د ب أ):

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بيانًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، اتهم فيه قوى الحرية والتغيير بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل انطلاق مظاهرات أمس الأحد، مؤكدًا في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم.

وجاء في البيان الذي أذيع عبر قناة السودان، والذي تلاه الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري السوداني، بأن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لإنحراف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادبن وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة.

وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قذفوا القوات النظامية بالحجارة، مشيرًا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين، موضحًا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأبدى المجلس العسكري أسفه لانحراف المسيرات عن أهدافها، مشيرًا إلى أن أمله كان التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل.

وحمّل المجلس في بيانه قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لهذه التجاوزات والخسائر بين القوات النظامية والمواطنين.​

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