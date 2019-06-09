الشرطة البريطانية تفرج عن مشتبه بهم بكفالة بعد مهاجمتهم امرأتين مثليتين في لندن

لندن - (د ب أ):

أفرجت الشرطة البريطانية عن خمسة مشتبه بهم، بكفالة، بعد قيامهم بمهاجمة امرأتين مثليتين داخل حافلة ذات طابقين بالعاصمة لندن، مما يسلط الضوء على كراهية المثلية الجنسية في البلاد.

وقالت شرطة "سكوتلاند يارد" في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وأنهم سوف يعودوا لتسليم أنفسهم إلى الشرطة في مطلع يوليو المقبل.

وقد نشرت إحدى الضحيتين صورة لنفسها ولصديقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد وقوع الحادث في 30 من مايو الماضي. وقد تسببت صورة وجهيهما الملطخين بالدماء، في حالة من الرعب والغضب في بريطانيا.

ووجهت للمشتبه بهم تهم إهانة المرأتين – وهما من الولايات المتحدة ومن أوروجواي – بإهانات مثلية، ثم مهاجمتهما. كما يُتهموا بالتسبب في إلحاق أضرار جسدية بالصديقتين وسرقتهما، حيث أنهم أخذوا منهما أيضا حقيبة وهاتفا محمولا.

من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعمدة لندن صادق خان الهجوم، بشدة.

ووفقا لإحصاءات الشرطة شهدت الاعتداءات على المثليين زيادة ملحوظة في العاصمة البريطانية: وقالت الشرطة إن عدد الاعتداءات من هذا النوع ارتفع من 1488 عام 2014 إلى 2308 خلال العام الماضي.