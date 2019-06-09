إسرائيل توضح "الاستيلاء" على سفينة قادمة من تركيا واعتقال "راكب خفي"

القاهرة - مصراوي:

أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، ملابسات "استيلاء" القوات الإسرائيلية على سفينة أجنبية قادمة من تركيا كانت راسية شمال البلاد بعد الإبلاغ عن حريق أشعلته "جهات مجهولة".

قبل قليل استولت قواتنا على السفينة التجارية الأجنبية التي أشغلت في داخلها النار الليلة الماضية من قبل جهات مجهولة بالقرب من شاطئ شمال إسرائيل.خلال الحادث وبتنسيق مع قبطان السفينة قامت القوات مع الشرطة بتمشيط السفينة حيث القت القبض على راكب خفي تم نقله الى الشرطة.الحادث انتهى

جاء ذلك في تغريدة لأردعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "قبل قليل استولت قواتنا على السفينة التجارية الأجنبية التي أشغلت في داخلها النار الليلة الماضية من قبل جهات مجهولة بالقرب من شاطئ شمال إسرائيل. خلال الحادث وبتنسيق مع قبطان السفينة قامت القوات مع الشرطة بتمشيط السفينة حيث القت القبض على راكب خفي تم نقله الى الشرطة. الحادث انتهى".

وكان أدرعي قد قال في تغريدة سابقة، مساء السبت: "عاجل خلال ساعات الليلة أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة. تتابع قوات البحرية الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة. الحادث تحت السيطرة يتبع لاحقًا".

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نشرت على موقعها الرسمي تقريرا قالت فيه: " في حيفا سيطرت قوة من سلاح البحرية صباح اليوم على سفينة شحن اجنبية قادمة من تركيا بعد ان حاول ركاب متخفون استهداف افراد طاقم السفينة واضرام النار فيها. ويرجح ان تكون خلفية الحادث جنائية"، ناقلة عن مصادر إعلامية محلية أن "قوات البحرية وسلاح الجو تعاملا مع حدث أمني غير مألوف في البحر قبالة ميناء حيفا".