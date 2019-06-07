انتهاء اجتماع رئيس الحكومة الإثيوبية مع قوى الحرية والتغيير في السودان

القاهرة- (مصراوي):

ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومي الإثيوبي آبي أحمد مع قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، اليوم الجمعة، انتهى منذ قليل.

توجه آبي أحمد، صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وذكرت وكالة انباء السودان (سونا)ان آبي احمد سوف يجرى خلال الزيارة مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي و يلتقي مع قوى إعلان الحرية و التغيير.

كان مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان الموريتاني محمد الحسن لبات، قد أكد في تصريحات لصحيفة"الشرق الأوسط" أن آبي احمد ،الذي يقود مبادرة للاتحاد الأفريقي لحل الازمة في السودان، سوف يزور الخرطوم.وتتولي اثيوبيا الرئاسة الدورية للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا(ايجاد) وهي منظمة إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي، وتتولى شؤون السلام في المنطقة.

وأبلغ متحدثون باسم الحرية والتغيير "الشرق الأوسط"، بأنهم تلقوا دعوات من السفارة الإثيوبية في الخرطوم، للقاء آبي أحمد.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد اوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الذي تولى قيادة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر ابريل الماضي ، في اعقاب فض اعتصام امام قيادة الجيش .