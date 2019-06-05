كوريا الشمالية علقت عروض الألعاب الجماعية بعد أن فشلت في إرضاء كيم

(أ ف ب):

أعلنت وكالة سفر متخصصة في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن بيونجيانج ستعلق مؤقتاً عروض "أرض الشعب"، أحدث برنامج للألعاب الجماعية، ولذلك لأنها لم ترق إلى المستوى الذي كان يتوقعه الزعيم كيم جونغ أون.

وأقيم العرض الافتتاحي لهذا البرنامج الكبير، وهو الأول هذه السنة، الإثنين في استاد الأول من مايو في بيونجيانج. وكان من المفترض أن تتبعه عروض تستمر حتى أكتوبر.

ولكن وكالة الانباء الكورية الشمالية قالت الثلاثاء إن كيم جونغ أون "انتقد بشدة" مصممي العروض "بسبب افتقادهم لروح الابداع" و"عدم تحليهم بالمسؤولية" إزاء العمل المطلوب منهم.

وعلى الإثر أبلغت وكالات السفر أن العروض "ستعلق مؤقتاً".

وعلمت وكالة "كوريو تورز" للسفر أنه ابتداء من 10 يونيو، "ستعلق الألعاب الجماعية على أن يتم إدخال تعديلات وتغييرات عليها"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس مديرها العام سيمون كوكريل، دون أن يتم تحديد موعد لاستئنافها.

وتشارك حشود ضخمة لا سيما من الطلاب والأطفال في أداء هذه الألعاب التي تتضمن رقصات وحركات فنية منسقة ومعقدة.

وخلف الراقصين، يعرض على جزء من مدرجات الاستاد آلاف من الأطفال صفحات ملونة تشكل لوحات رائعة للغاية.

وتُظهر الصور التي تم نشرها حول العرض الأول ليلة الاثنين الفنانين وهم يلوحون بالأعلام أو يلعبون بالحلقات ويدورون حول زهور ضخمة في ملعب الاستاد.

"كلنا واحد!"، رسم الأطفال على المدرجات بألواحهم على خلفية من الزهور التي ترسم قوس قزح في صورة ظلية لشبه الجزيرة الكورية.

وشكلوا في لوحة أخرى عبارة "شكرا لك، الأب كيم جونغ أون!".

ولم يعرف سبب غضب الزعيم الكوري الشمالي، علما أن صورته استخدمت في الخلفية أثناء العرض، بالطريقة نفسها التي استخدمت صورة جده وأبيه، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.

وفي حين تنتشر صور أبيه وجده في كل مكان في كوريا الشمالية، يندر رؤية صور كيم جونغ أون وليس له أي تمثال حالياً.

وفي التقرير الذي قدمته عن العرض الثلاثاء، لم تعرض قناة التلفزيون الكورية الشمالية هذه الصورة، على الرغم من أنها عرضت صور كيم جونغ أون وهو يحضر العرض مع زوجته ري سول جو.

وقالت شركة السفر الأخرى "يانغ بايونيرز تورز" في تغريدة إن تعليق العروض "يرجع إلى أن كيم جونغ أون لم يكن راضياً عن العرض الأول".