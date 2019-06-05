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    بوتين: العلاقات التي تربط بين روسيا والصين ذات "مستوى غير مسبوق"

    03:55 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    بوتين: العلاقات التي تربط بين روسيا والصين ذات "مستوى غير مسبوق"

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو- (د ب أ):

    وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العلاقات التي تربط بين بلاده والصين، بأنها ذات "مستوى غير مسبوق"، وذلك أثناء اجتماع عقده اليوم الاربعاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

    وقد حافظت روسيا على علاقة أوثق من أي وقت مضى مع دولة الصين المجاورة، خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تدهورت فيه علاقات موسكو مع الغرب بسبب الأزمة مع أوكرانيا.

    وقال بوتين لشي في الكرملين، بحسب ما جاء في نص رسمي: "في السنوات الأخيرة، وبفضل مشاركتكم المباشرة، وصلت العلاقات بين روسيا والصين - بدون مبالغة - إلى مستوى غير مسبوق".

    وتركز زيارة شي لموسكو وسانت بطرسبرج، وهما أكبر مدينتين في روسيا، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

    وقال شي في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية: "أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستحقق نتائج مثمرة".

    ومن المقرر أن يزور شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حديقة حيوان موسكو، حيث ستقدم الصين زوجا من الباندا إلى روسيا، كما سيقومان بإجراء محادثات في الكرملين.

    ثم سيتوجه الزعيمان إلى سان بطرسبرج لحضور المنتدى الاقتصادي الأكثر شهرة في روسيا.

    فلاديمير بوتين الصين روسيا شي جين بينج

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