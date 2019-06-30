الجيش الليبي يلقي القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية

أجدابيا(ليبيا) - (د ب أ)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية.

وأصدر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإفقال المحال التجارية التي يديرها أصحاب الجنسية التركية وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص،بحسب مقع بوابة الوسط الإخباري الليبي.

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إن «ذلك جاء تنفيذًا للأوامر الصادرة عن القيادة العامة، ردًا على ما تقوم به الحكومة التركية بدعم الميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا».

كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري قد اتهم أول أمس الجمعة تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات.

وهدد أن " كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف معادية".

وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من و إلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ،.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد إنه سيتم الرد بقوة على أي عدوان تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.