ملكة بريطانيا: زيارات رؤساء أمريكا تذكرنا بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد

لندن (أ ش أ)

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الإثنين، إن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها دائما بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعبرت الملكة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية ، عن ترحيبها بالرئيس الأمريكي قائلة إن هذه الزيارة تمثل "فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين".

وأضافت إليزابيث الثانية ، في الزيارة التي تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 75 لعمليات إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية ، أن قوات البلدين حاربتا جنباً إلى جنب للدفاع عن قيمنا العزيزة للحرية والديمقراطية.

وذكرت الملكة ترامب بأصله الأسكتلندي قائلة إن لديه "علاقة خاصة بهذا البلد" ، وأعربت عن أملها في أن تعمل القيم والمصالح المشتركة بين البلدين على التقارب بينهما.