روسيا تنتج جيلا جديدا من مدرعات (تي – 90) مستلهمة خبرة القتال في سوريا

موسكو - أ ش أ

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية الروسية أن العام الجاري سيشهد الاختبارات التجريبية النهائية لأحدث نسخة من دبابات القتال الرئيسية الروسية الصنع (تي 90 – إم ) والتي ستكون النسخة الأكثر تقدما وتقنية في عائلة مدرعات القتال الروسية الشهيرة (تي) بطرازاتها (تي 55) و (تي 72)، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية يأتي إنتاج تلك المدرعة المتطورة للطراز التقليدي (تي – 90 ) مستلهما تجارب الخبرة القتالية والعملياتية لروسيا في الميدان السوري خلال الأعوام الماضية والذي كشف عن الحاجة إلى إدخال أوجه تطوير إضافية على دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها روسيا لمواجهة التطور المذهل في نظم القتال البري المضاد للمدرعات والتي كانت الميليشيات الإرهابية في سوريا تستخدم بعضها ومنها الهجوم بمجموعات صغيرة متعددة على المدرعات بهدف تشتيت طاقم إدارة النيران فيها.

وتجرى الاختبارات في ميدان قتال المدرعات التابع لوزارة الدفاع الروسية حيث يتم تقييم كفاءة المدرعة (تي 90 – إم ) على اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية واختبار دقة نظم التصويب وسرعة المناورة والقدرة على الاشتباك الليلي والمتعدد مع الأهداف الأرضية والجوية المعادية وذلك في ظروف تحاكي المعارك الحقيقية.

ويقول خبراء التكنولوجيا الدفاعية في موسكو أن المدرعة (تي 90 – إم) ستشكل نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم قتال المدرعات بفضل التجهيزات الإليكترونية و الهندسية التي تم تزويد المدرعة بها و نظام التوجيه النيراني الرقمي وذلك على الرغم من كون المدرعة الجديدة مركبة على قاعدة المدرعة (تي 72 ) الذي يمتاز بقوته وقدرته الجنزيرية الفائقة وهو ذات القاعدة التي ركبت عليه النسخ الأولية الأقل تطورا من المدرعة (تي 90 ).

ومن مميزات المدرعة الجديدة ثباتها عند الإطلاق وعدم حدوث ارتداد لبدنها بعد الإطلاق كرد فعل عكسي، وهي قادرة على الإطلاق من الأوضاع الثابتة والمتحركة، كما أنها مزودة بخمس مدافع رشاشة بما في ذلك رشاش البرج الذي يتعامل مع الطيران المنخفض، وجميع رشاشاتها قابلة للتوجيه والإدارة النيرانية من داخل بدن المدرعة ومنها رشاشات ذات عيار 62ر7 مم وأخرى ذات عيار أصغر للاشتباك القريب عيار 9 مم مزود بها طاقم المدرعة للدفاع الشخصي.

للمدرعة الروسية الجديدة القدرة على إطلاق مقذوفات صاروخية موجهة مضادة للدروع (ATGM) من طراز / 9 م 119 م / و التي يصل مدى مرماها المؤثر إلى خمسة كيلومترات وهى مقذوفات خارقة وحارقة في أن واحد للمدرعات ، كما بإمكان المدرعة الروسية الجديدة إطلاق صواريخ من طراز / 3VOF128 / التي ينشطر رأسها المتفجر إلى شظايا خرطوشية شديدة الانفجار في الجو وذلك لإحكام الإصابة للأهداف الجوية المعادية.