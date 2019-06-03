الإمارات والكويت: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الإمارات أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن الإثنين هو المتمم لشهر شوال.

وبالمثل أعلنت دولة الكويت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.