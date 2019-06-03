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    الإمارات والكويت: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    07:18 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الإمارات والكويت: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت الإمارات أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن الإثنين هو المتمم لشهر شوال.

    وبالمثل أعلنت دولة الكويت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

    وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.

    الإمارات الكويت عيد الفطر شهر شوال

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