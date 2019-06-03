"لجنة أطباء السودان": مقتل اثنين في إطلاق نار على معتصمي القيادة العامة

القاهرة- (مصراوي):

لقي شخصان مصرعهم وأصيب عشرات آخرين، اليوم الاثنين، في إطلاق نار بالرصاص الحي على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، حسبما نقلت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان لها على "فيس بوك"، إن هناك العديد من الحالات الحرجة بين المصابين.

ودعت اللجنة الأطباء إلى الذهاب إلى المستشفيات القريبة من مقر الاعتصام للمشاركة في إسعاف المصابين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى العصيان المدني الشامل وتسيير المظاهرات إلى مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بعد تعرض الاعتصام لإطلاق النار، وأشار التجمع إلى أن الجيش ضاعف حشد قواته في محيط الاعتصام تمهيدًا لفضه.​