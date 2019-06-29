الجيش السوري يوجه ضربات لمقار الإرهابيين وتجمعاتهم في ريفي حماة وإدلب

دمشق (أ ش أ)

حققت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، إصابات دقيقة خلال استهدافها مواقع وتحركات الإرهابيين على محور قرية تل ملح ووادي عثمان بريف حماة الشمالي بالتوازي مع توجيه ضربات ضد مواقعهم في قرى وبلدات عدة بريف إدلب الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وحدات الجيش المتمركزة شمال مدينة محردة استهدفت بضربات مكثفة اليوم تحركات إرهابيي فتح الشام"جبهة النصرة سابقا" و"كتائب العزة" على محور قرية تل ملح ووادي عثمان المجاور وأحبطت محاولاتها للتسلل باتجاه نقاط الجيش موقعة إصابات محققة في صفوفهم.

وأضافت وكالة سانا :"أن التنظيمات الإرهابية - التي تتلقى الدعم المباشر من النظام التركي - حاولت التسلل عبر خطوط الاشتباك باتجاه النقاط العسكرية للجيش الذي يتعامل بشكل مباشر مع تلك المحاولات ويصدها باستخدام الأسلحة المناسبة".

وأشارت سانا إلى أن ضربات الجيش قد أسفرت عن تدمير منصات عدة لإطلاق الصواريخ وآليات بمن فيها من الإرهابيين على أطراف وادي عثمان في المنطقة الممتدة إلى بلدة الزكاة شمالاً.

وفي ريف إدلب الجنوبي وجهت عناصر الجيش ضربات على مواقع إرهابيي "فتح الشام" على المحور الممتد من قرية النقير شمال بلدة الهبيط إلى قرى الشيخ مصطفى والركايا وترملا وبلدة كفرسجنة، فيما طالت سلسلة من ضربات المدفعية تجمعات وتحصينات لإرهابيي "فتح الشام" في عمق مناطق تمركزهم بالريف الجنوبي في قريتي مرعيان وبلشون بين بلدتي كفرنبل وأريحا ما أسفر عن تدمير تحصينات وآليات للإرهابيين وإيقاع إصابات في صفوفهم.