اليونان.. السيطرة على حريق بالقرب من مصنع للأسلحة جنوبي العاصمة

أثينا- أ ش أ:

سيطرت السلطات اليونانية أمس الخميس، على حريق غابات هائل بالقرب من مصنع للأسلحة يبعد حوالي 50 كيلومتراً جنوبي العاصمة أثينا.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن السلطات سيطرت على الحريق بعد ساعات من الجهود المبذولة، مضيفة أنه تم إخلاء أحد معسكرات اللاجئين القريبة وأن المنازل المجاورة لم تتضرر من الحادث.

وقالت وحدات الإطفاء إن 3 مروحيات ساعدت أكثر من 40 شخصاً من رجال الإطفاء مزودين بـ 19 محرك إطفاء وشاحنات مياه على التعامل مع الحادث بالقرب من بلدة لافريو جنوب شرقي العاصمة أثينا.

وأكدت السلطات اليونانية أن النيران لم تهدد مصنع الأسلحة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن حوالي 50 لاجئاً تم نقلهم من معسكر قريب كإجراء احترازي.

جدير بالذكر أن حرائق الغابات تنتشر بشكل كبير في مواسم الصيف باليونان.