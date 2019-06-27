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    مقتل وإصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس

    09:17 م الخميس 27 يونيو 2019
    مقتل وإصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس

    مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي - صورة ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

    وقال مراسل الوكالة، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة والمستمرة في حي عبيد بالبلدة، والتي امتدت لكافة أنحاء العيسوية، ما أدى لاستشهاد محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.

    وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.

    وكان أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.

    الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس المحتلة

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