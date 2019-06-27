رحلة العمر.. والفائز يحصل على 10,000,000,000,000,000,000 دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تخطط للقيام برحلة إلى الكويكب النفيس في مجموعتنا الشمسية.

وأفادت أن هذا الكويكب الذي يوجد في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ، يحتوي على كميات ضخمة من المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتينيوم.

وتقول ناسا إن الكويكب المكتشف قبل أكثر من 170 سنة، يحمل اسم "سايكي 16"، ويزيد قطره على 200 كيلومتر، ومن المخطط أن تنطلق الرحلة إليه منتصف العام 2022، وتستغرق الرحلة نحو 4 سنوات.

وحسب تقارير علمية، يحتوي سايكي 16، معادن الذهب والبلاتينيوم والحديد والنيكل، تقدر قيمتها بحوالي 10,000,000,000,000,000,000 دولار أو 10 كوانتيليون دولار.

ويدرس العلماء منذ عقود طريقة الاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة في كواكب وكويكبات المجموعة الشمسية، غير أن هذه الطموحات تصطدم دائما بطريقة نقل معدات التعدين إلى الفضاء ثم إعادة الحمولات الثمينة من المعادن النفيسة إلى الأرض.

ويرى خبراء، أن نجاح هذه المهمات في المستقبل يعني تدمير الاقتصاد العالمي المقدر بـ76 تريليون دولار حاليا؛ لأنه سيعني صراحة انخفاض أسعار الذهب مثلا، الذي يمثل ثروة الاحتياطي الحكومي لدول العالم.