مصدر أمريكي: قمة العشرين قد تشهد استئنافا للمحادثات التجارية بين ترامب وشي بينج

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينج المحادثات التجارية بينهما، عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين (جي20) ) المنتظرة في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن المسؤول قوله إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شروط تتعلق بالرسوم الجمركية.

وأضاف المسؤول أنه من غير المتوقع أن يقدم ترامب أية تنازلات للرئيس الصيني خلال الاجتماع.