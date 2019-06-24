المهنيين السودانيين: درسنا الوساطة الإثيوبية ونشكر أديس أبابا على مبادرتها

القاهرة - مصراوي:

أوضح تجمع المهنيين السودانيين (تجمع معارض غير رسمي) أنه درس المبادرة الإثيوبية - الأفريقية الموحدة، وأن أهم ما جاء بها الإبقاء على التفاهمات السابقة، وأنها تطرقت إلى حكومة مدنية خالصة.

وأوضح التجمع في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن المبادرة تحدثت عن تشكيل مجلس سيادي مناصفة مع المجلس العسكري الانتقالي تكون فيه نسبة الأعضاء 7:7، إضافة إلى عضو توافقي.

ووجه تجمع المهنيين الشكر لإثيوبيا لدورها الكبير الذي تقوم به للتوسط، مشيرة إلى أن الوساطة الإثيوبية مدعومة من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

وأوضح التجمع، أن المجلس العسكري يقوّض كل أسس الثورة، ويفتقر للغة الدبلوماسية خصوصا بردّه على الوسيط الإثيوبي.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأسرع وقت.