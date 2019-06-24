ولي عهد السعودية ووزير خارجية أمريكا يؤكدان التصدي لأنشطة إيران العدائية

الرياض - (د ب أ):

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين "الوقوف جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد والوزير بومبيو استعرضا خلال اجتماع عقد في جدة اليوم، "العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع الوزير بومبيو استعرضا خلاله "الجهود المبذولة للأحداث في المنطقة ".

ووصل بومبيو إلى المملكة في وقت مبكر اليوم لإجراء محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.