نتانياهو يقيل وزيرين بارزين قبل الانتخابات الإسرائيلية

(أ ف ب):

قال مسؤول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقال الأحد وزيرين بارزين قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، وهي المرة الثانية التي ستتوجه فيها إسرائيل إلى صناديق الاقتراع هذا العام.

وأكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء فضل عدم الكشف عن اسمه، اقالة وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد، دون مزيد من التفاصيل.

وكان كل من بينيت وشاكيد من المنافسين لنتانياهو قبل انفصالهما عن حزب الليكود الذي يتزعمه قبل سنوات.

وفشل حزبهما "اليمين الجديد" بالفوز بما يكفي من الأصوات في انتخابات التاسع من أبريل لتجاوز عتبة الدخول إلى البرلمان، وليس من الواضح ما إذا كانا سيترشحان لانتخابات 17 سبتمبر.

وأصدر الوزيران بيانا يؤكد اقالتهما دون ذكر التفاصيل.

ويبقى الوزراء في مناصبهم بعد الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل واختار حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة في سبتمبر.

ومنعت هذه الخطوة الرئيس رؤوفين ريفلين من اختيار شخص آخر لتشكيل الحكومة.

وطالما اشتبك رئيس الوزراء مع وزير التعليم، لكن ليس من الواضح لماذا اختار إقالته مع شاكيد الآن.

وكان بينيت وشاكيد من اعضاء المجلس الوزاري المصغر، ونقلت صحيفة جيروساليم بوست عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يجب أن لا يستمرا في منصبيهما بعد ان رفضهم الناخبون.

ويمكن أن تسمح إقالتهما لنتانياهو باستخدام الحقيبتين الوزاريتين في مفاوضات قبل الانتخابات.