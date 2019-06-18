وصول 11 من طالبي اللجوء الافغان المرفوضين إلى كابول بعد ترحيلهم من ألمانيا

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون في المطار لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مجموعة تضم 11 من طالبي اللجوء الافغان المرفوضين، وصلوا إلى كابول اليوم الثلاثاء، بعد ترحيلهم من ألمانيا.

ويشار إلى أن المرة هي رقم 25 التي يتم فيها الترحيل الجماعي لمثل هذه المجموعات من ألمانيا منذ شهر كانون أول/ديسمبر من عام 2016. وكان 600 رجل أفغاني عادوا في آخر 25 رحلة طيران.

وتعد عمليات الترحيل مثيرة للجدل للغاية، حيث يقول المنتقدون إن الاحوال في الدولة التي مزقتها الحرب، تتسم بالخطورة الشديدة، لدرجة إنه لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.

ويتعرض المدنيون لهجمات تشنها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بصورة منتظمة.

وفي نهاية أبريل الماضي، توقفت "المنظمة الدولية للهجرة" عن توفير المأوى المؤقت والإقامة للمهاجرين المرحلين من أوروبا، ومن بينها ألمانيا.

وكان يتم في السابق تقديم الخدمة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه.

وتدفع المنظمة حاليا لطالبي اللجوء المرفوضين 167 دولارا عند الوصول إلى كابول بدلا من ذلك.