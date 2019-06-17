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    الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

    11:11 م الإثنين 17 يونيو 2019
    الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

    الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

    أبوظبي - باريس (أ ش أ)

    بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.

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