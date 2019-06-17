أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لدينا الصلاحيات لضرب إيران دون موافقة الكونجرس
القاهرة - مصراوي:
ألمح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية لديها الصلاحيات القانونية لضرب إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس، وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحلول للوضع الحالي في السودان يجب أن تكون سودانية خالصة، فيما اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، إسرائيل بتعمد القضاء على أي فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
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