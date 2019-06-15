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    دقلو: "العسكري السوداني" لا ينتمي لحزب بعينه.. ونستمد قوتنا من الشعب

    06:19 م السبت 15 يونيو 2019
    دقلو: "العسكري السوداني" لا ينتمي لحزب بعينه.. ونستمد قوتنا من الشعب

    الفريق أول محمد حمدان دقلو

    القاهرة - مصراوي:

    قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، إن المجلس لا ينتمي لحزب أو جماعة بعينها، وأنه يستمد قوته من الجماهير السودانية.
    وتابع دقلو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، نقلته "سكاي نيوز" عربية، أنه لن يتم فصل أي موظف مدني حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه بعد تشكيل الحكومة المدنية سيتم الإعلان عن 50 ألف وظيفة.
    وأكد دقلو، أن الوضع في السودان خطير، وهناك مخطط يهدف لانهياره.
    وقال دقلو إن المجلس العسكري مستعد للتفاوض، مؤكدًا على رفضه للاتهامات الموجهة إليه.

    وتابع دقلو، في كلمة له اليوم نقلتها "سكاي نيوز"، أن السودان آمن ومستقر حاليًا، ونريد له الاستمرار على هذا الحال، مشددًا على أن المجلس العسكري لا يرغب في السلطة.

    وأكد دقلو، أن الشعب السوداني هو من ساهم في تغيير نظام البشير، وأن التغيير في السودان كان سلسًا.

    وتابع دقلو، أن بعض السفراء الذين طُردوا من بعض الدول موجودين الآن في الخرطوم، والدليل على هذا موجود.

    وأشار حميدتي، إلى أنه لا بد من تشكيل حكومة تقوم بتسيير الأمور التنفيذية، تكون مكونة من جميع أطياف الشعب السوداني.

    المجلس العسكري السوداني حمدان دقلو عبدالفتاح البرهان عزل البشير

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