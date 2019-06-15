​القوات الخاصة الأفغانية تنقذ 3 عناصر أمن من سجن لطالبان

كابول - أ ش أ:

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية اليوم (السبت) أن قواتها أنقذت ثلاثة من أفراد الأمن من سجن لطالبان في ولاية غور وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان إن القوات الخاصة أطلقت سراح أفراد الأمن الثلاثة خلال عملية مساء الجمعة في قرية غارمين الواقعة في ضواحي عاصمة الغور.

وكانت القوات الخاصة قد انقذت مئات المدنيين وأفراد الأمن خلال العمليات المماثلة التي جرت في الأشهر الأخيرة.