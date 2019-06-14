حماس: لن نقبل التراجع عن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

غزة (د ب أ)

قال مسؤول في حركة (حماس) الفلسطينية اليوم الجمعة، إن الحركة "لن تقبل بأي حال من الأحوال التراجع عن تنفيذ التفاهمات" الخاصة بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للصحفيين في غزة، أن الحركة "تتابع مع جميع الوسطاء إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات التهدئة، ولن تقبل أن يدفع شعبنا ثمن الاختلاف الإسرائيلي الداخلي".

وتابع الحية أن "التفاهمات التي تمت تحت سيف مسيرات العودةوكسر الحصار انتزعناها من الاحتلال باقتدار ووحدة وإرادة قوية من شعبنا ليرفع الحصار وإلى الأبد عن غزة".

وكان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اجتمع في غزة اليوم مع قيادة حركة حماس في ظل توتر ميداني مع إسرائيل منذ يومين.

وأوضح الحية أن المباحثات مع ميلادينوف تناولت "تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الفصائل وحكومة الاحتلال" وأن وفودا من قطر ومصر ستصل إلى غزة للغرض ذاته مطلع الأسبوع المقبل.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم غارات على مواقع تابعة لحركة حماس ما أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع إصابات، وذلك في توتر لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت "منشآت داخل مجمعات عسكرية، بالإضافة إلى مجمع عسكري للقوة البحرية التابعة لحركة حماس" ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس.

وفرضت إسرائيل أمس الخميس طوقا بحريا على قطاع غزة، ومنعت عمل صيادي الأسماك بشكل كامل حتى إشعار آخر، وبررت ذلك بالرد على "مواصلة إطلاق بالونات حارقة" باتجاه أراضيها ما يؤدي إلى حرق حقول زراعية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عشرات البالونات الحارقة من قطاع غزة اليوم باتجاه جنوب إسرائيل ما أدى إلى خمسة حرائق تم اخمادها دون إصابات.