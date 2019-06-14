أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران وراء هجوم بحر عٌمان

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن العالم لا يحتمل مواجهات كبرى في الخليج، وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي أنه تم إحباط محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان.