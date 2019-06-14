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    أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران وراء هجوم بحر عٌمان

    01:00 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران وراء هجوم بحر عٌمان

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:
    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن العالم لا يحتمل مواجهات كبرى في الخليج، وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي أنه تم إحباط محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان.

    هجمات ناقلات النفط خليج عمان إيران مايك بومبيو انقلاب عسكري السودان منطقة الخليج

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