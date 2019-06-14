أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران وراء هجوم بحر عٌمان
القاهرة – مصراوي:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن العالم لا يحتمل مواجهات كبرى في الخليج، وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي أنه تم إحباط محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان.
الخبر التالى:تفجيران في وسط وشمال العاصمة العراقية بغداد
الأخبار المتعلقة
-
الجيش الأمريكي يرسل مدمرة إلى بحر عُمان
-
تويتر تلغي آلاف من الحسابات يعتقد أنها مدعومة من إيران
-
بيان من قطر حول الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان
-
المجلس الانتقالي: أحبطنا محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان
-
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يدين الهجوم بخليج عمان
-
التحالف العربي: أسلحة متطورة تصل للحوثيين من الخارج
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
529
-
332
-
229
-
192
-
165
-
165
-
159
-
150
-
139
-
135