حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت اثنين من المواطنين العراقيين وشركة إيرانية مقرها في العراق.
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