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    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

    01:00 ص الخميس 13 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت اثنين من المواطنين العراقيين وشركة إيرانية مقرها في العراق.

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