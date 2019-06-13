حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت اثنين من المواطنين العراقيين وشركة إيرانية مقرها في العراق.