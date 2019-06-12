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    مسئول روسي: أوروبا لا تُبدي إرادة كافية للتعاون الاقتصادي مع إيران

    07:23 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    مسئول روسي: أوروبا لا تُبدي إرادة كافية للتعاون الاقتصادي مع إيران

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

    موسكو - (أ ش أ)

    أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أسف بلاده لأن الدول الأوروبية لا تبدي إرادة كافية لإقامة تعاون اقتصادي مع إيران، بما في ذلك قطاع الطاقة.

    وقال ريابكوف - في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي في براغ اليوم /الأربعاء/- "للأسف، لا يُظهر المشاركون الأوروبيون في خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني الإرادة والديناميات السياسية المناسبة من حيث تهيئة الظروف للتعاون الاقتصادي الطبيعي مع إيران، بما في ذلك في مجال تصدير السلع الإيرانية التقليدية ومواد الطاقة".

    وأضاف: "هذه الدول لا تعمل على منح طهران فرصة الحصول على الدخل المناسب من هذه الصادرات، وإذا لم يكن هناك تحولات نحو الأفضل في هذا المجال، فربما يكون الوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر تعقيدا".

    هذا المحتوى من

    Asha
    سيرجي ريابكوف الخارجية الروسية إيران البرنامج النووي الإيراني

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