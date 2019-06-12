الإمارات وألمانيا تدعوان إيران لتبني دور إيجابي وعدم التصعيد

القاهرة – مصراوي:

أكدت الإمارات وألمانيا التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحسب بيان أصدرته الإمارات الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية، يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي، مشددين على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديدًا للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

وأعربت كل من الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تنامي التوترات في المنطقة، مشددين على أهمية أن تؤدي إيران دور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.

وفيما يتعلق باليمن، تحث الإمارات وألمانيا بشدة على التوصل إلى حل سياسي استنادًا الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد البلدان أهمية تنفيذ اتفاق استكهولم وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم2451 ورقم 2452 والتزامهما بتحقيق هذه الغاية.

وأعرب الجانبان أيضاً عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.