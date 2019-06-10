السودان: إطلاق سراح قادة المُعارضة الموقوفين

القاهرة- (مصراوي):

أطلقت السلطات السودانية، الاثنين، سراح قادة المُعارضة الموقوفين ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كانت قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقرّ إقامة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، في العاصمة السودانية الخرطوم، واعتقلته يوم السبت، كما اعتقلت أمينها العام خميس جلاب.

فيما أوقفت قوات الأمن السودانية، الأربعاء الماضي، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، من منزله بالخرطوم، بعد عودته من منفاه أواخر الشهر الماضي. ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان.

جاءت حملة الاعتقالات بعد ساعات قليلة من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقِوى الحرية والتغيير المُعارضة في محاولة للتوسّط بين الطرفين، بعد مقتل العشرات في حملة قمع دموية في الخرطوم هذا الأسبوع.

ولم يصدر تعليق بعد من المجلس العسكري الانتقالي على أنباء الاعتقالات.