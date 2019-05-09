بومبيو: أي هجوم من إيران على المصالح الأمريكية سيقابله رد فعل حازم وسريع

القاهرة - مصراوي:

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، برد فعل حازم وسريع على أي هجوم من إيران أو حلفائها ضد الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بومبيو، في تصريحات اليوم الخميس، إن إيران لجأت إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات تنطوي على تهديد في الأسابيع الماضية.

وتابع بومبيو، أن أي اعتداء من إيران أو حلفائها على مصالح الولايات المتحدة سيتم الرد عليه بسرعة وحزم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخميس، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيا النظام هناك إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران".

وقال إن على "القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".